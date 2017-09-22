Калининградцу грозит до 10 лет лишения свободы за тубус, набитый наркотиками

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Калининград, 22 сентября. Жителя Калининграда задержали за хранение наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ, у 28-летнего мужчины изъяли тубус, набитый наркотиками.

Тубус, а также свертки из фольги и полиэтиленовые пакетики, в которых находились запрещенные вещества, были изъяты. Криминалисты установили, что объем наркотиков составляет 140 условных доз метамфетамина и свыше 20 граммов марихуаны.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, по которое ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина задержан и находится в сизо.