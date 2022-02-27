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Росавиация: полеты российских компаний из Калининграда осуществляются штатно

  /   Обновлено: 27 февраля 2022 01:20
Общество
Росавиация: полеты российских компаний из Калининграда осуществляются штатно
favt.ru

Калининград, 27 февраля. Несмотря на запрет Литвы, полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются в штатном режиме. Об этом информирует Росавиация.

Российские авиакомпании для полетов в Калининградскую область будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Время полета увеличится, из-за чего возможны изменения в расписании. Росавиация подчеркивает, что обо всех изменениях в расписании работы аэропорта Храброво и авиакомпаний будет объявлено на официальных сайтах, а также в соцсетях.

Ранее власти Словении вслед за Болгарией, Чехией и Литвой решили ограничить полеты российских воздушных судов в небе над своей территорией. Решение связано с военной специальной операцией России на Украине.

Российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После его заявления западные страны начали вводить ограничительные меры против РФ.

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