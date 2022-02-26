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Спецкор Сладков в Донбассе

Власти Калининградской области сообщили, что регион живет в обычном режиме

Общество
Власти Калининградской области сообщили, что регион живет в обычном режиме
pixabay.com

Калининград, 26 февраля. Калининградская область продолжает жить в обычном режиме. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов.

Власти Калининградской области рассказали о текущей обстановке на фоне ситуации, складывающейся на Украине и в Донбассе. Регион находится в окружении государств Евросоюза, которые ранее начали вводить санкции в отношении России.

«Мы живем в обычном, нормальном спокойном режиме, к которому всегда привыкли. Дважды Краснознаменный Балтийский флот нас бережет, поэтому мы занимаемся своей гражданской работой», — сообщил Алиханов в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, губернатор Калининградской области отметил, что регион готов к любым сценариям развития ситуации. При этом даже временное закрытие воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии не создаст трудностей для гражданской авиации.

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донбасс калининградская область алиханов
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