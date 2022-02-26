Власти Калининградской области сообщили, что регион живет в обычном режиме

Калининград, 26 февраля. Калининградская область продолжает жить в обычном режиме. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов.

Власти Калининградской области рассказали о текущей обстановке на фоне ситуации, складывающейся на Украине и в Донбассе. Регион находится в окружении государств Евросоюза, которые ранее начали вводить санкции в отношении России.

«Мы живем в обычном, нормальном спокойном режиме, к которому всегда привыкли. Дважды Краснознаменный Балтийский флот нас бережет, поэтому мы занимаемся своей гражданской работой», — сообщил Алиханов в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, губернатор Калининградской области отметил, что регион готов к любым сценариям развития ситуации. При этом даже временное закрытие воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии не создаст трудностей для гражданской авиации.