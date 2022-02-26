Власти Калининградской области заявили, что воздушной блокады региона не будет

Калининград, 26 февраля. Самолеты из Калининградской области будут летать в другие регионы России через нейтральные воды и Ленинградскую область. Об этом сообщили представители региональной администрации.

Власти Калининградской области подчеркнули, что они не допустят воздушной блокады региона. В случае, если Литва примет решение о закрытии своего воздушного пространства, самолеты будут летать другими маршрутами.

Как сообщалось ранее, правительство Латвии запретило российским авиационным компаниям пользоваться своим воздушным пространством. Решение было принято в связи с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР, а также проведением военной спецоперации. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ее проведение стало вынужденной мерой. Она направлена на защиту населения Луганской и Донецкой народных республик.