Стариков: Москве, в отличие от Лондона, Зеленский нужен живым

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует серьезно задуматься о своей судьбе. Москве он нужен живой, Вашингтону и Лондону — мертвый или под полным контролем на территории Великобритании. Такое мнение высказал ФАН российский политик и общественный деятель Николай Стариков.

Москва получила ноту Киева о разрыве дипотношений.

Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры.

Украинская сторона заявила, что пересматривает идею провести переговоры в Минске, выбрала Варшаву, а потом исчезла.

При этом пауза в размышлениях Украины сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах городов, в том числе и Киева, а посол Украины в ФРГ публично заявил, что о капитуляции речи не идет.

Автор ряда книг по новой и новейшей истории Николай Стариков напомнил, что 24 февраля Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а 25 февраля обратилась с предложением начать переговоры. По мнению эксперта, подобное поведение государственной власти нельзя назвать нормальным.

«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров четко обозначил позицию России. Президент Украины Владимир Зеленский должен отдать приказ подразделениям ВСУ прекратить сопротивление и сложить оружие. Это остановит боевые действия на значительной части территории Украины и спасет множество жизней. Зеленский этого сделать не хочет и не может. Тем, кто им управляет, нужна война», — сказал эксперт.

Стариков подчеркнул, что восемь лет на Украине говорят, будто Россия якобы воюет с ними, и на Западе все это время с этим соглашаются. 24 февраля Зеленский заявил, что Москва напала на его страну, но войну России украинское правительство не объявляет. Политик назвал ситуацию абсурдной.

«Народные республики обратились к России с просьбой помочь отразить агрессию Украины. Наше государство проводит специальную операцию по денацификации, дебандеризации и декриминализации территории Украины. Зеленский заявил о том, что хочет переговоров. Наше правительство ответило согласием, выдвинув условие: боевые действия ВСУ должны быть прекращены, переговоры пройдут в Минске, так как там проходили все переговоры по гражданской войне на Украине, которая в ближайшие дни будет окончена. С точки зрения США и Европы этот человек пока еще представляет на Украине легитимную власть. Западные кураторы Зеленского не позволили ему выезжать в Белоруссию, так как побоялись потерять над ним контроль, ведь под нажимом российской стороны он может отдать распоряжение о прекращении кровопролития. США приказали ему тянуть время и требовать перенесения переговоров в Варшаву. Возможно, управляющие Зеленским хотят вывезти его из Варшавы в Лондон, чтобы организовать там так называемое правительство в изгнании», — добавил общественный деятель.

Общественный деятель обратил внимание, что России Владимир Зеленский нужен живой и дееспособный, так как он с имеющейся у него властью уполномочен приказать вооруженным силам Украины прекратить обстрел Донбасса и не оказывать сопротивления российским миротворцам. Это спасет много жизней, и это важно. Западу, по словам Старикова, нужно либо правительство в изгнании, либо мертвый «герой сопротивления, погибший в борьбе с агрессией России». Эксперт предупредил: если Зеленский не захочет, подобно фюреру, застрелиться или принять яд, в этом ему может «помочь» его личная охрана.

Ранее ФАН разъяснил нелепые слова постпреда США в ООН про факты «нападения» России на Европу. Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала свою некомпетентность и выразила общий антироссийский настрой западного истеблишмента.