Сотни грузовиков застряли на границе Беларусии и Литвы

Калининград, 22 февраля. На границе с Калининградской областью застряли сотни фур, и они не могут попасть в регион. Об этом сообщает местный житель Александр К.

«Мы уже стоим 12 дней и неизвестно, сколько еще будем стоять. У нас нет элементарных удобств: туалета, душа и питьевой воды. У многих в фуре находятся продукты питания, предназначенные для жителей Калининградской области», — говорит Александр К. корреспонденту ФАН.

Он часто пересекает границу по работе. По словам мужчины, дальнобойщики могут провести там и полные две недели.

«На пункте «Котловка — Лаворишкес» машины стоят порядка 14 дней, «Каменный лог — Медининкай» на пару дней больше, «Россия — Латвия» — 3–5 дней», — рассказал Александр К. корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что очереди грузовиков на белорусско-литовской границе мешают доставке товаров в Калининград. В деталях о ситуации говорила глава правительственного Агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.