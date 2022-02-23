В Калининграде историк выставил на продажу карту, ведущую к Янтарной комнате

Калининград, 23 февраля. Карта сокровищ Кенигсберга, которая укажет путь к Янтарной комнате, выставлена на популярном сайте объявлений Avito. С автором объявления связался корреспондент ФАН.

Им оказался историк Сергей Трифонов. Он утверждает, что с ее помощью можно обнаружить тайники подземного города, а также добыть драгоценности, которые стоят не один миллион рублей. Сергей Трифонов уверен, что нашел ключ к тайнам довоенного Калининграда и старинному сокровищу немцев.

«Я опубликовал карту 59 года. Для того, чтобы осуществить мероприятия по вскрытию тайника, который ведет к Янтарной комнате, необходимы средства. Это за две копейки не сделаешь. Я провел георадарные исследования, просмотрел подземный бункер «Ляша», это последний комендант Кенигсберга, если вы знаете, и там обнаружил ящики. Я знаю два подземных хода. Мы их откапывали в 1991 году. У меня сохранились фотографии», — рассказал корреспонденту ФАН Сергей Трифонов.

Avito.ru / Pr Scr avito.ru

Карту сокровищ Калининграда, рассказывает Сергей Трифонов, он обнаружил во время службы в Обкоме КПСС. Историк уверен, что это подлинный документ авторства Ганса Герлаха, немецкого архитектора и инженера, когда-то работавшего в Кенигсберге.

«Когда я работал в Обкоме КПСС, это на Дм. Донского, 1, если вы хорошо знаете город, мы меняли столы немецкие на советские. Это было распоряжение первого секретаря обкома калининградского. На одном из столов оторвал я обшивку и нашел документы подземелья Ганса Герлаха, это единственный немец, который занимался строительством подземного хозяйства Кенигсберга. Я сопоставил данные карты с теми, которые получил от партнеров здесь. Восемь точек я четко выделил. Эта карта у меня. Почему я назвал цену в 20 млн? Это того стоит. Например, мы обнаружили подлинный памятник Канту, как нам кажется. Работы Рауха 1857 года, его цена три миллиона евро, начальная. Мы еще не откопали его», — рассказывает Сергей Трифонов корреспонденту ФАН.

Историк уверен, что памятник, который сейчас стоит в Калининграде, подделка, подарок Графини Дельхоф. Подлинник же находится недалеко от университета и сейчас зарыт под землей.

Ранее ФАН сообщал, что историк Сергей Трифонов назвал провальной попытку Польши заполучить Янтарную комнату.