Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 15:45
15:44
Происшествия
Крыша ледового катка в Удмуртии рухнула под тяжестью снега
15:41
Экономика
Хазин расшифровал фатальную для Европы суть слов Путина о разрыве отношений с Западом
15:40
Общество
Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев назвал главные переломные моменты 2022 года
15:39
Происшествия
Мужчина украл банковскую карту у школьницы в Екатеринбурге
15:38
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения военного вертолета на северо-западе Венесуэлы
15:35
Политика
МИД Франции напомнил о существовании «нормандского формата» по ситуации на Украине
15:32
Весь мир
Археологи обнаружили в Иордании святилище возрастом 9000 лет
15:30
Спорт
Степанова оценила шансы российских юниоров выиграть эстафету на норвежском ЧМ
15:30
Политика
Рекордсмен по санкциям. Пресс-служба Пригожина ответила на вопросы о внесении его в список санкций ЕС
15:29
Политика
Троеточие, а не точка: политолог Данилов о будущем российско-украинских отношений
Все новости

В Калининграде историк выставил на продажу карту, ведущую к Янтарной комнате
Общество
В Калининграде историк выставил на продажу карту, ведущую к Янтарной комнате
Avito.ru  /  Pr Scr avito.ru

Калининград, 23 февраля. Карта сокровищ Кенигсберга, которая укажет путь к Янтарной комнате, выставлена на популярном сайте объявлений Avito. С автором объявления связался корреспондент ФАН.

Им оказался историк Сергей Трифонов. Он утверждает, что с ее помощью можно обнаружить тайники подземного города, а также добыть драгоценности, которые стоят не один миллион рублей. Сергей Трифонов уверен, что нашел ключ к тайнам довоенного Калининграда и старинному сокровищу немцев. 

«Я опубликовал карту 59 года. Для того, чтобы осуществить мероприятия по вскрытию тайника, который ведет к Янтарной комнате, необходимы средства. Это за две копейки не сделаешь. Я провел георадарные исследования, просмотрел подземный бункер «Ляша», это последний комендант Кенигсберга, если вы знаете, и там обнаружил ящики. Я знаю два подземных хода. Мы их откапывали в 1991 году. У меня сохранились фотографии», — рассказал корреспонденту ФАН Сергей Трифонов. 

Ведущую к Янтарной комнате карту продает калининградский историк Сергей Трифонов
Avito.ru / Pr Scr avito.ru

Карту сокровищ Калининграда, рассказывает Сергей Трифонов, он обнаружил во время службы в Обкоме КПСС. Историк уверен, что это подлинный документ авторства Ганса Герлаха, немецкого архитектора и инженера, когда-то работавшего в Кенигсберге. 

«Когда я работал в Обкоме КПСС, это на Дм. Донского, 1, если вы хорошо знаете город, мы меняли столы немецкие на советские. Это было распоряжение первого секретаря обкома калининградского. На одном из столов оторвал я обшивку и нашел документы подземелья Ганса Герлаха, это единственный немец, который занимался строительством подземного хозяйства Кенигсберга. Я сопоставил данные карты с теми, которые получил от партнеров здесь. Восемь точек я четко выделил. Эта карта у меня. Почему я назвал цену в 20 млн? Это того стоит. Например, мы обнаружили подлинный памятник Канту, как нам кажется. Работы Рауха 1857 года, его цена три миллиона евро, начальная. Мы еще не откопали его», — рассказывает Сергей Трифонов корреспонденту ФАН. 

Историк  уверен, что памятник, который сейчас стоит в Калининграде, подделка, подарок Графини Дельхоф. Подлинник же находится недалеко от университета и сейчас зарыт под землей. 

Ранее ФАН сообщал, что историк Сергей Трифонов назвал провальной попытку Польши заполучить Янтарную комнату.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Калининграде историк выставил на продажу карту, ведущую к Янтарной комнате
россия калининград калининградская область
Комментировать