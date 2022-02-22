Бывшая участница «Дома-2» влюбилась в бездомного в Калининграде

Калининград, 22 февраля. Бывшая участница «Дома-2» строит романтические отношения с человеком без определенного места жительства. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Если у меня наберется миллион подписчиков, то я выйду замуж за Сашку. Саш, говори «Ура!» — записывает видео Яна Казанцева.

instagram.com / Pr Scr instagram.com

Блогер приобретает для бездомного еду, водит его в рестораны, а также помогает следить за гигиеной. Если молодой человек вдруг замечает, что от него плохо пахнет, она предлагает сводить его в баню.

Подписчики Яны Казанцевой уверены, что девушка зарабатывает около ста тысяч рублей и должна помочь парню решить все проблемы с финансами. Калининградка призывает их не считать чужие деньги.

Ранее ФАН сообщал, что экс-участница «Дома-2» Колесниченко разводится с мужем. Звезда нашумевшего телепроекта поделилась с поклонниками радостным событием из своей жизни.