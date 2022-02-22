Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 00:30
00:24
Политика
Путин заявил об открытости России для прямого диалога
00:23
Политика
Путин назвал международную ситуацию сложной
00:19
Политика
Путин заявил о важности обеспечения обороны России
00:18
Общество
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили жителей России с Днем защитника Отечества
00:09
Политика
Американский минфин ввел санкционный пакет против ФК ЦСКА
00:08
Политика
Администрация США: «Северный поток — 2» не будет запущен
00:06
Армия
Украинские резервисты будут призваны в армию
00:04
Происшествия
Украинские силовики разрушили жилой дом в ЛНР
00:02
Политика
Россия должна стать арбитром новой функциональной системы международного правосудия
00:00
Политика
Владимир Зеленский анонсировал проведение учебных сборов резервистов
Все новости

Бывшая участница «Дома-2» влюбилась в бездомного в Калининграде
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» влюбилась в бездомного в Калининграде
instagram.com  /  pr scr @kazantsev91a_

Калининград, 22 февраля. Бывшая участница «Дома-2» строит романтические отношения с человеком без определенного места жительства. Об этом она рассказала в своем Instagram. 

«Если у меня наберется миллион подписчиков, то я выйду замуж за Сашку. Саш, говори «Ура!» — записывает видео Яна Казанцева. 

Бывшая участница «Дома-2» влюбилась в бездомного в Калининграде
instagram.com / Pr Scr instagram.com

Блогер приобретает для бездомного еду, водит его в рестораны, а также помогает следить за гигиеной. Если молодой человек вдруг замечает, что от него плохо пахнет, она предлагает сводить его в баню. 

Подписчики Яны Казанцевой уверены, что девушка зарабатывает около ста тысяч рублей и должна помочь парню решить все проблемы с финансами. Калининградка призывает их не считать чужие деньги. 

Ранее ФАН сообщал, что экс-участница «Дома-2» Колесниченко разводится с мужем. Звезда нашумевшего телепроекта поделилась с поклонниками радостным событием из своей жизни.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая участница «Дома-2» влюбилась в бездомного в Калининграде
россия калининград калининградская область
Комментировать