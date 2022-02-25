Глава МИД Великобритании Трасс снова допускает неточности в своих заявлениях о РФ

Госпожа Трасс, занимающая пост министра иностранных дел Великобритании, угрожая экономике России, явно преувеличила, и прибегла к художественным эпитетам. Серьезные дипломаты обычно подобного себе не позволяют. Экономика России вовсе не «разорвана в клочья», и при имеющихся некоторых проблемах с Западом, по покупательной способности занимает шестое место в мире, поэтому «убрать» Россию с мирового рынка у Великобритании не получится. Об этом ФАН рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила: «Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена. Перекрывая основные финансовые потоки стоимостью несколько миллиардов фунтов, мы изуродуем экономику России, затормозим ее развитие в краткосрочной и долгосрочной перспективе».

Великобритания анонсировала запрет на вхождение в свое воздушное пространство самолетов российской компании «Аэрофлот». Росавиация направила авиавластям Британии уведомление, что применит зеркальные санкции.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович напомнил, что половина внешнеэкономических расчетов России при транзакциях идут в долларах. По его словам, недавно этот объем составлял 70%, но доля американской валюты в операциях стремительно снижается. От британских фунтов, также, наша страна старается избавляться: мы вступаем в период фрагментации международной финансовой системы.

«Ранее российский бизнес стремился использовать лондонские юрисдикции. Крупные компании из России судились в Великобритании, обогащая местных юристов и финансистов. Это проблема, в стране должна быть выполнена окончательная национализация элиты. Есть поле работы в области повышения уровня доверия к отечественным судам. Что касается поставок высокотехнологичной продукции, которая может быть прервана: мы, действительно, получаем от ARM Limited чипы, которые широко используем в точном производстве. Если Лондон, действительно, пойдет на полный разрыв коммерческих отношений, мы закупим аналогичные товары в Азии. Именно Япония, вопреки протестам США, в свое время поставляла нам строительную технику и оборудование для строительства трубопровода из Сибири в Европу. Если японцы присоединятся к антироссийским экономическим санкциям, их тут же заменят корпорации КНР, которые производят качественные электронные устройства и оборудование. У Китая на рынке высоких технологий большие перспективы», — сказал эксперт.

Собеседник ФАН расценил персональные санкции Запада против отдельных россиян как незначительный фактор. Митрахович заявил, что история с запретом на полеты российских самолетов над Великобританией вторична в отношении вопросов энергетики и финансовых отношений — наши авиакомпании перестанут доставлять пассажиров в Лондон, только и всего.

По его словам, крупнейшая английская авиакомпания British Airways со своей стороны лишится возможности летать над Россией и потеряет значительно более серьезные суммы. Экономист уточнил, что ее заменят китайские авиаперевозчики, которые будут рады потеснить Великобританию в этом секторе услуг. Финансовый аналитик предположил, что Китай, также, заменит для России западных производителей самолетов. Кроме того, наше государство стимулирует развитие собственной авиапромышленности. Доля газа, закупаемого у России Великобританией, составляет для Лондона 15% от общей закупки, и это, как и многие другие факторы, при разрыве контрактов доставит Соединенному Королевству ощутимые неудобства.

Ранее ФАН рассказал о том, что простые американцы предъявляют претензии Байдену из-за того, что тот больше уделяет внимания Украине, а не США. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден пытается отвлечь внимание от коррупции в США и фальсификации выборов путем разговоров о том, что происходит за океаном.