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Лера Круглик из Калининграда попала на Comedy Баттл и ищет работу в большом городе
Общество
Лера Круглик из Калининграда попала на Comedy Баттл и ищет работу в большом городе
vk.com  /  pr scr vk.com

Жительница региона Валерия Круглик попала в эфир шоу «Камеди Баттл» на ТНТ, рассказав о неудачном опыте замужества. Об этом сообщается в одном из местных популярных пабликов. 

«Самое классное, что мне подарил мой бывший муж за девять лет знакомства — это смешной хэштег на свадьбу. И знаете, что за хэштег? «Супруга в форме круга». Я просто была беременна, у меня фамилия Круглик, а он КВНщик. Все совпало», — рассказывала девушка. 

В «Камеди Баттл» она продержалась на сцене две с половиной минуты. Ее выступление оценили комики Денис Дорохов, Антон Шастун и Алексей Щербаков. Сейчас Круглик ищет работу. 

«Она потребуется мне после окончания съемок, первые два этапа уже позади, 5 марта будет финал и полуфинал. Произошло профессиональное выгорание, я 7 лет трудилась в одном месте. Планирую сменить род деятельности, место жительства и заняться творчеством. Идеально было бы работать на два города», — рассказала Елена Круглик корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что юморист Павел Воля представил свой первый роман. В него вошли детские сказки, которые он сочинял для своих детей.

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