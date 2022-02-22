Лера Круглик из Калининграда попала на Comedy Баттл и ищет работу в большом городе

Жительница региона Валерия Круглик попала в эфир шоу «Камеди Баттл» на ТНТ, рассказав о неудачном опыте замужества. Об этом сообщается в одном из местных популярных пабликов.

«Самое классное, что мне подарил мой бывший муж за девять лет знакомства — это смешной хэштег на свадьбу. И знаете, что за хэштег? «Супруга в форме круга». Я просто была беременна, у меня фамилия Круглик, а он КВНщик. Все совпало», — рассказывала девушка.

В «Камеди Баттл» она продержалась на сцене две с половиной минуты. Ее выступление оценили комики Денис Дорохов, Антон Шастун и Алексей Щербаков. Сейчас Круглик ищет работу.

«Она потребуется мне после окончания съемок, первые два этапа уже позади, 5 марта будет финал и полуфинал. Произошло профессиональное выгорание, я 7 лет трудилась в одном месте. Планирую сменить род деятельности, место жительства и заняться творчеством. Идеально было бы работать на два города», — рассказала Елена Круглик корреспонденту ФАН.

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