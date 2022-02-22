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Калининградцы о признании ДНР и ЛНР: Мы не могли поступить иначе
Общество
Калининградцы о признании ДНР и ЛНР: Мы не могли поступить иначе
Новостное агентство «Харьков».  /  Евгения Авраменко

Калининград, 22 февраля. Калининградцы высказались о решении признать независимость ДНР И ЛНР. Об этом они сообщают в Сети. По их мнению, оставлять русских людей под угрозой военного нападения на этих территориях нельзя. 

«Постоянные обстрелы уже восемь лет! Это две Великие Отечественные войны в годах! Разве можно было поступить иначе? Там живет русский народ, наши с вами соотечественники, православные. Неужели мы не достойны их поддержать? Слава богу, что наконец-то наша власть признала ЛНР и ДНР. Всеми фибрами душами за наш русский народ, кто бы где не жил! За мир», — высказал свое мнение Евгений А.

Калининградцы одобряют решение Владимира Путина о поддержании мира в ДНР и ЛНР. Украина — театр военных действий для США и НАТО, выразили мнение местные жители.

«Там русских уже 8 лет убивают. Выбора нет. Крепимся», — говорит Александр А. корреспонденту ФАН. 

«В сложившейся ситуации Путин сделал все правильно», — сказала местная жительница Светлана П. корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что киевские власти должны в добровольном порядке вывести из Донбасса подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил вице-спикер Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов.

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