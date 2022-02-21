Реки начали выходить из берегов в Калининградской области

Калининград, 21 февраля. Власти областного города Гусева сообщили, что река Писса выходит из берегов. По словам представителей местной администрации, ее воды достигли критической отметки в 285 сантиметров.

«Все шлюзы открыты, насосные станции работают на пределе, дренажные и ливневые системы исправны, но воде некуда уходить. Анграпа и Инструч переполнены ввиду того, что шторм на Балтийском море не дает рекам сбрасывать воду. Просим горожан отнестись с пониманием к ситуации», — говорится в сообщении.

Местные жители сообщают, что у местного «Водоканала» под воду ушли дачи, а Александр К. сообщил корреспонденту ФАН, что его дом начал трещать по швам. Он опасается за свое жилище.

«Мой дом стоит на берегу речки, уровень воды значительно поднялся, на другом берегу реки затопило сильно чьи-то дачи, на ближней к речке стороне дома имеются трещины, которые появились, как я подозреваю из-за постоянного подмыва берега, значительно поднявшегося за последние года уровнем воды. Да, есть опасения, что в конечном итоге это может привести к частичному обрушению дома. У нас даже фундамент в гараже весь поврежден», — рассказывает он корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что улицы и поселки под Калининградом остаются затопленными после урагана. Под водой оказалась улица Транспортная.