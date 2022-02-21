Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 00:11
00:10
Политика
Баранец о признании ЛДНР: пришла пора занять самостоятельную позицию
00:02
Политика
«Суверенная власть на Украине отсутствует»: политолог Арямова о причинах признания ЛДНР
00:02
Политика
Никто не хотел воинственной политики Порошенко: почему украинцы разочаровались в Зеленском
00:01
Весь мир
Путин изменил мировой порядок: Astra Militarum о признании ДНР и ЛНР
23:58
Политика
Guardian: Лондон анонсировал введение новых санкций против Москвы
23:58
Политика
Глава МИД Германии сочла нарушением международного права признание Донбасса Россией
23:57
Политика
Зеленский намерен выступить с видеообращением к украинцам
23:50
Политика
Председатель ГС Крыма Константинов поприветствовал признание независимости Донбасса
23:49
Политика
Путин охарактеризовал отношения НАТО и России поговоркой про собак и караван
23:48
Политика
«Жестких санкций не будет»: Лосев о реакции Запада на признание ЛДНР
Все новости

Реки начали выходить из берегов в Калининградской области
Происшествия
Реки начали выходить из берегов в Калининградской области
vk.com  /  Гусевский городской округ

Калининград, 21 февраля. Власти областного города Гусева сообщили, что река Писса выходит из берегов. По словам представителей местной администрации, ее воды достигли критической отметки в 285 сантиметров. 

«Все шлюзы открыты, насосные станции работают на пределе, дренажные и ливневые системы исправны, но воде некуда уходить. Анграпа и Инструч переполнены ввиду того, что шторм на Балтийском море не дает рекам сбрасывать воду. Просим горожан отнестись с пониманием к ситуации», — говорится в сообщении. 

Местные жители сообщают, что у местного «Водоканала» под воду ушли дачи, а Александр К. сообщил корреспонденту ФАН, что его дом начал трещать по швам. Он опасается за свое жилище.

«Мой дом стоит на берегу речки, уровень воды значительно поднялся, на другом берегу реки затопило сильно чьи-то дачи, на ближней к речке стороне дома имеются трещины, которые появились, как я подозреваю из-за постоянного подмыва берега, значительно поднявшегося за последние года уровнем воды. Да, есть опасения, что в конечном итоге это может привести к частичному обрушению дома. У нас даже фундамент в гараже весь поврежден», — рассказывает он корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что улицы и поселки под Калининградом остаются затопленными после урагана. Под водой оказалась улица Транспортная. 

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Реки начали выходить из берегов в Калининградской области
россия калининград калининградская область
Комментировать