Семья отравилась угарным газом на улице Колхозной в Калининграде

Калининград, 21 февраля. Семья из четырех человек отравилась угарным газом на улице Колхозной. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Калининградгазификация».

На место происшествия оперативно выехала бригада АДС. Выяснилось, что вентиляционный канал в квартире был занят принудительной вытяжкой, в дымоходе была обнаружена неустойчивая тяга от газового котла. Котел был отключен от газа.

«Кухня заполнилась угарным газом. Причиной отравления семьи стало ненадлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе «Калининградгазификации».

Двое детей и их родители получили необходимую им помощь после прибытия кареты скорой помощи. Все калининградцы выжили.

Ранее ФАН сообщал, что пенсионеры насмерть отравились угарным газом в Саратове. Спасатели не успели им помочь.