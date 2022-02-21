Мигрант пытался убить коллегу молотком в Калининграде

Калининград, 21 февраля. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено региональным Следственным комитетом. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Мигрант, работавший на местном заводе, чуть не забил на смерть своего коллегу из-за многочисленных конфликтов. Он специально подкараулил его и захватил с собой молоток, которым наносил удары по голове.

«У обвиняемого, неофициально работавшего на заводе по производству тротуарной плитки в поселке Нивенское Багратионовского района, возник конфликт с коллегой по работе. Как полагает следствие, испытывая к оппоненту неприязнь, после завершения рабочей смены он дождался, когда коллега выйдет с производственной территории, последовал за ним, и, выбрав удобный момент, действуя умышленно, с целью убийства, нанес ему не менее 8 ударов заранее приготовленным молотком в область головы, после чего с места преступления скрылся», — рассказывают в Следственном комитете.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Он остался жив только благодаря быстрому обращению в больницу. Личность преступника удалось быстро установить, сейчас он задержан, допрошен и признал вину в совершенном им преступлении. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в СИЗО он пробудет до 18 апреля 2022 года, сообщили корреспонденту ФАН. По делу назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что два человека пострадали после вылета микроавтобуса СК в кювет под Калининградом. На месте происшествия работали медики и сотрудники правоохранительных органов.