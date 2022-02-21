Улицы и поселки под Калининградом остаются затопленными после урагана

Калининград, 21 февраля. Горожане сообщают о многочисленных подтоплениях в городе и за его пределами. Всему виной циклон «Зейнап», обрушившийся на регион несколько дней назад.

Под водой оказалась, к примеру, улица Транспортная. Колеса автомобилей на ней погружаются в воду практически полностью.

instagram.com / incident.kld

В поселке Холмогоровка, находящемся недалеко от Калининграда, жители вынуждены ходить по проезжей части, чтобы не промочить ноги. Затопило и дорогу к городской школе №38.

instagram.com / incident.kld

Жители рассказывают о неработающих ливневках и уточняют, что подобным образом дела обстоят во всем регионе. На некоторых улицах лужи не сходят. После дождей передвигаться по дорогам Калининградской области становится крайне сложно как на личном транспорте, так и без него.

«Ливневок просто нет, а дорога в Гурьевске, по-моему, находится в ведомстве региона», — рассказывает корреспонденту ФАН горожанин Алексей Л.

vk.com / pr scr

Особенно удручающе после прихода очередного урагана выглядят поселки. Пирогово под Гурьевском наполовину ушло под воду, о схожем положении вещей сообщается в поселке Маршальск.

«Когда уже доблестная администрация займется мелиорацией?» — возмущается местная жительница Ольга П.

vk.com / pr scr

Ранее ФАН сообщал, что ликвидацию последствий урагана в Калининградской области взяла на контроль прокуратура. В ряде населенных пунктов отключилось электричество.