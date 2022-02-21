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Улицы и поселки под Калининградом остаются затопленными после урагана
Происшествия
Улицы и поселки под Калининградом остаются затопленными после урагана
Невские Новости  / 

Калининград, 21 февраля. Горожане сообщают о многочисленных подтоплениях в городе и за его пределами. Всему виной циклон «Зейнап», обрушившийся на регион несколько дней назад. 

Под водой оказалась, к примеру, улица Транспортная. Колеса автомобилей на ней погружаются в воду практически полностью. 

Улицы и поселки под Калининградом остается затопленными после урагана
instagram.com / incident.kld

В поселке Холмогоровка, находящемся недалеко от Калининграда, жители вынуждены ходить по проезжей части, чтобы не промочить ноги. Затопило и дорогу к городской школе №38.

Улицы и поселки под Калининградом остается затопленными после урагана
instagram.com / incident.kld

Жители рассказывают о неработающих ливневках и уточняют, что подобным образом дела обстоят во всем регионе. На некоторых улицах лужи не сходят. После дождей передвигаться по дорогам Калининградской области становится крайне сложно как на личном транспорте, так и без него. 

«Ливневок просто нет, а дорога в Гурьевске, по-моему, находится в ведомстве региона», — рассказывает корреспонденту ФАН горожанин Алексей Л. 

Улицы и поселки под Калининградом остаются затопленными после урагана
vk.com / pr scr

Особенно удручающе после прихода очередного урагана выглядят поселки. Пирогово под Гурьевском наполовину ушло под воду, о схожем положении вещей сообщается в поселке Маршальск. 

«Когда уже доблестная администрация займется мелиорацией?» — возмущается местная жительница Ольга П. 

Улицы и поселки под Калининградом остаются затопленными после урагана
vk.com / pr scr

Ранее ФАН сообщал, что ликвидацию последствий урагана в Калининградской области взяла на контроль прокуратура. В ряде населенных пунктов отключилось электричество. 

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Все новости / Происшествия / Улицы и поселки под Калининградом остаются затопленными после урагана
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