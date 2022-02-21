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Гран-при Абу-Даби выиграл 18-летний гонщик из Калининграда

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 14:21
Спорт
Гран-при Абу-Даби выиграл 18-летний гонщик из Калининграда
telegram.com  /  Наталья Л.

Калининград, 21 февраля. Первое место в четвертом этапе азиатской серии гонок «Ле Ман» в Абу-Даби занял 18-летний Слава Гутак из Калининграда. Об этом корреспонденту ФАН рассказала местная жительница Наталья Л. 

По ее словам, во время соревнований жизнь гонщика находилась под угрозой. Он чуть не взорвался прямо в автомобиле и мог выбыть из соревнований из-за пришедшего в негодность автомобиля. 

«Во время 3-го этапа гонки азиатской серии «Ле-Ман» возникли технические неполадки с болидом, Вячеслав  принял решение остановить и покинуть авто. Через несколько секунд произошел взрыв, двигатель полностью сгорел. Всю ночь команда G-Drive восстанавливала болид, не было никаких гарантий, что команда выйдет на гонку!» — рассказывает горожанка Наталья Л. 

Автогонки — не приоритетный спорт в России, и никакого финансирования у участников нет. Участие в соревнованиях гонщики обеспечивают самостоятельно. 

«Вся финансовая нагрузка в России ложится на участников, но как приятно чествовать победителей, слушая российский гимн и видя российский флаг над командой победителей. Сейчас это редкость. Хотелось бы, чтобы больше людей просто поддержали Вячеслава Гутака, знали о нем. Ему всего 18 лет, а нервы у него опытного, взрослого пилота! Есть полное ощущение, что калининградский гонщик станет мировой звездой, так как уже сейчас он спортсмен мирового уровня!» — с гордостью рассказывает Наталья Л. корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде скончался известный тренер по спортивной гимнастике Владимир Кинах. Ему было 68 лет.

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