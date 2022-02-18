Первого замглавы Зеленоградского района под Калининградом отправили в СИЗО

Калининград, 18 февраля. Подозреваемого в экономическом преступлении заместителя главы администрации курорта Зеленоградска, Александра Андронова, отправили в СИЗО. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Чиновник должен будет провести в тюрьме минимум 1 месяц и 28 дней. Ему инкриминировано преступление по статье 159 ч. 4 УК РФ, наказание за которое может составить 10 лет отсидки. Предъявлены обвинения в мошенничестве.

Ранее ФАН сообщал, что Андронова задержали прямо на рабочем месте. Это произошло 14 февраля.