Молодые семьи Калининграда получат от 500 тысяч до 1,7 млн рублей субсидий на жилье

Калининград, 18 февраля. 56 жителей региона получат помощь по региональной программе «Молодая семья». За годы ее существования поддержка была оказана 860 парам. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.

Горожане получат сумму от 567 тысяч до 1,7 миллионов. Чем больше детей, тем больше социальная выплата. С ее помощью можно погасить часть ипотеки или же заключить договор долевого участия с застройщиком. Деньги предназначены для тех, кто не имеет собственного жилья в Калининграде.

Ранее ФАН сообщал, что в рамках социального контракта выплаты от правительства Калининградской области получат 300 жителей. Им будут платить по 14 207 рублей ежемесячно.