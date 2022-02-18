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Дети ходят в школу по проезжей части из-за ремонтных работ в Калининграде
Общество
Дети ходят в школу по проезжей части из-за ремонтных работ в Калининграде
39.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Калининград, 18 февраля. В некоторых районах города школьники вынуждены ходить по проезжей части из-за ремонта дорожного полотна. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов в Instagram. 

«На перекрестке ул. Пролетарской с Соммера перекрыли дорогу из-за ремонтных работ. Дети вынуждены идти по проезжей части, чтобы попасть в школу. Кто за этим за всем следит, как могли такое допустить?» — возмущаются они. 

Ранее ФАН сообщал, что автобус с петербургскими школьниками застрял в снегу у мемориала «Невский пятачок». Кадры были опубликованы в Telegram. 

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