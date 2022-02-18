Дети ходят в школу по проезжей части из-за ремонтных работ в Калининграде

Калининград, 18 февраля. В некоторых районах города школьники вынуждены ходить по проезжей части из-за ремонта дорожного полотна. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов в Instagram.

«На перекрестке ул. Пролетарской с Соммера перекрыли дорогу из-за ремонтных работ. Дети вынуждены идти по проезжей части, чтобы попасть в школу. Кто за этим за всем следит, как могли такое допустить?» — возмущаются они.

Ранее ФАН сообщал, что автобус с петербургскими школьниками застрял в снегу у мемориала «Невский пятачок». Кадры были опубликованы в Telegram.