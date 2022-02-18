Цены на корюшку достигли 800 рублей в Калининграде

Калининград, 18 февраля. Цены на деликатесную корюшку в регионе превысили 800 рублей. Об этом местные жители с возмущением сообщают в социальных сетях.

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815 рублей корюшка стоит в отдаленных от центра области городах, в частности, в Советске. В Калининграде ее цена равняется 1199 рублем за килограмм, рассказывает корреспондент ФАН.

Клуб друзей Spar / pr scr

Некоторое время назад Сергей Лютаревич, председатель совета директоров ГК «За родину», говоря о подорожании корюшки, прогнозировал повышение ее стоимости до 700 рублей, но рост цен уже превзошел все ожидания. Рыба, по его словам, перестала быть доступной, поскольку уменьшился ее промысел, а жители соседних государств, в частности, Литвы, чрезмерно активно занимаются выловом и углубили канал в Клайпеде, из-за чего в Куршский залив попадает соленая вода. Упоминает эксперт и природные факторы, которые все-таки считает основной причиной уменьшения количества корюшки в Калининграде.

Ранее ФАН сообщал, что ловившие корюшку рыбаки затерялись в трещинах льда на побережье Корсаковского района Сахалина. Они записали видеообращение, чтобы попросить о помощи.