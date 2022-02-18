Взрыв газа прогремел в квартире жилого дома в Калининградской области

Калининград, 18 февраля. Взрыв газа произошел в квартире на улице Колесникова поселка Мечниково под Балтийском. Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации «ВКонтакте».

«Все случилось по неосторожности жильца. Мужчина включил газовую духовку и забыл ее выключить. Через некоторое время он включил газ и на плите, после чего произошло данное происшествие», — рассказывают в пресс-службе Балтийского городского округа.

vk.com / pr scr

Пожара, как выяснилось, не произошло, а житель Калининградской области отделался лишь испугом. К его дому оперативно выехали пожарные, сотрудники полиции, МЧС, представители администрации и газовой службы. Организовано расследование из-за нарушения мер безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в Балтийске. Жители не получили серьезных травм.