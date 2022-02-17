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Прокуратура привлекла к ответственности 10 членов администрации в Калининградской области
Общество
Прокуратура привлекла к ответственности 10 членов администрации в Калининградской области
pixabay.com  /  LEANDRO AGUILAR

Калининград, 17 февраля. Прокуратура Калининградской области привлекла к ответственности десятерых человек в администрации Нестеровского района. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что госслужащие нарушили антикоррупционное законодательство. 

«В десяти представленных муниципальными служащими справках о доходах и др. содержатся недостоверные сведения о банковских счетах, объектах недвижимого имущества, доходах», — рассказали корреспонденту ФАН. 

Проверка проводилась в том числе в отношении близких родственников членов администрации Нестеровского района. Главе администрации муниципалитета в Калининградской области вынесено соответствующее представление. 

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в аэропорту Калининграда. Это коснулось авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Руслайн».

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