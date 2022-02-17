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Рельсобус сбил женщину на железной дороге под Калининградом
Происшествия
Рельсобус сбил женщину на железной дороге под Калининградом
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 17 февраля. 45-летняя жительница Гурьевска шла вдоль железнодорожных путей под Калининградом и попала под поезд. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу. 

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Машинист пытался экстренно затормозить и неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости, но избежать столкновения не смог. Все произошло около железнодорожного перегона Гурьевск-Новый-Кутузово-Новое», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства. 

Пострадавшая калининградка получила ушибы мягких тканей головы, левого коленного сустава. Ее оперативно доставили в БСМП. 

Ранее ФАН сообщал, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы под колесами поезда в Нижегородской области. Она погибла на месте. 

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