Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 14:58
14:57
Шоу-бизнес
Роза Сябитова объяснила, почему не дружит с Ларисой Гузеевой
14:56
Происшествия
Голову женщине на юге Москвы проломил топором ее психически больной отец
14:53
Происшествия
Убийцей замглавы управления автодорог Тамбовской области может оказаться его пасынок
14:51
Политика
Авторы «Чжунго жибао» возложили на США ответственность за запугивание людей войной
14:51
Общество
Город Спутник на Дальнем Востоке планируют построить за 6 лет
14:50
Политика
Захарова назвала кощунством заявление Псаки о захоронениях мирных жителей в Донбассе
14:47
Общество
Звезда фильма «Крестный отец» Фрэнк Пеше скончался в 74 года
14:45
Происшествия
Жительница улицы Инженерной выпала из окна и разбилась насмерть в Калининграде
14:44
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали при крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии
14:40
Общество
Дмитрий Песков признал наличие проблемы с бездомными животными в России
Все новости

Жительница улицы Инженерной выпала из окна и разбилась насмерть в Калининграде
Происшествия
Жительница улицы Инженерной выпала из окна и разбилась насмерть в Калининграде
pixabay.com  /  jwvein

Калининград, 17 февраля. Женщина выпала из окна и разбилась на улице Инженерной. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в региональном Следственном комитете. 

«Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти», — сказали корреспонденту ФАН. 

Все произошло около 23:00. Скончалась местная жительница, чья личность пока не установлена. Она приехала из Казахстана. Ей было от 40 до 50 лет. 

Ранее ФАН сообщал, что юные возлюбленные выпали из окна в Калининграде. Полученные ими травмы оказались смертельными. 

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жительница улицы Инженерной выпала из окна и разбилась насмерть в Калининграде
россия калининград калининградская область
Комментировать