Жительница улицы Инженерной выпала из окна и разбилась насмерть в Калининграде

Калининград, 17 февраля. Женщина выпала из окна и разбилась на улице Инженерной. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в региональном Следственном комитете.

«Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти», — сказали корреспонденту ФАН.

Все произошло около 23:00. Скончалась местная жительница, чья личность пока не установлена. Она приехала из Казахстана. Ей было от 40 до 50 лет.

Ранее ФАН сообщал, что юные возлюбленные выпали из окна в Калининграде. Полученные ими травмы оказались смертельными.