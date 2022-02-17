Сотрудники крупнейших заводов Калининграда с трудом добираются на работу из-за разбитой дороги

Калининград, 17 февраля. Более четырех тысяч человек с трудом добираются на работу по улице Транспортной в Калининграде. Об этом корреспонденту ФАН рассказала местная жительница Екатерина З.

«На заводах «Автотор», «Нефтебаза», «Янтарь» работает именно столько сотрудников, все они ежедневно ездят по улице Транспортной на работу, и я в том числе. Дороги просто нет, а лужи такие, что под капотом автомобиля вода», — рассказала корреспонденту ФАН горожанка Екатерина З.

Горожане также говорят о ямах и лужах в других районах города. Сити-менеджер Елена Дятлова говорит, что на исправление ситуации властям требуется время.

«Многие улицы сегодня находятся в состоянии, которое оставляет желать лучшего, нельзя все сделать в один момент», — рассказала она в эфире одного из местных СМИ.

По ее словам, сначала в администрации должны проделать огромную подготовительную работу. Она включает в себя грамотное исследования коммуникаций дорожного полотна. Только после этого возможно начало ремонтных работ.

Ранее ФАН сообщал, что дорогу к военному мемориалу «Офицерское кладбище» под Калининградом изуродовали шлаком. Местные жители боятся за свое здоровье, они считают, что этот материал очень вреден.