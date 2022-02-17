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Резкое подорожание молока отметили калининградцы
Экономика
Резкое подорожание молока отметили калининградцы
pexels.com  /  cottonbro

Калининград, 17 февраля. Местные жители отмечают резкое подорожание молока. Об этом они сообщают в Сети. 

«Куда, куда растут эти цены? Что это за тенденция к обнищанию населения?» — рассказывает корреспонденту ФАН горожанин Сергей В. 

Резкое подорожание молока отметили калининградцы
instagram.com / pr scr @incident.kld

Согласно данным Калининградстата, средняя цена на цельное стерилизованное молоко в регионе составила 82,76 рубля. Несколько дешевле обойдется пастеризованное — в 64,04 рубля. Тем не менее на полках супермаркетов молоко уже продается за 92-99 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы возмущены взлетевшими ценами на помидоры и огурцы. В некоторых магазинах они стоят 499 рублей. 

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