Резкое подорожание молока отметили калининградцы

Калининград, 17 февраля. Местные жители отмечают резкое подорожание молока. Об этом они сообщают в Сети.

«Куда, куда растут эти цены? Что это за тенденция к обнищанию населения?» — рассказывает корреспонденту ФАН горожанин Сергей В.

instagram.com / pr scr @incident.kld

Согласно данным Калининградстата, средняя цена на цельное стерилизованное молоко в регионе составила 82,76 рубля. Несколько дешевле обойдется пастеризованное — в 64,04 рубля. Тем не менее на полках супермаркетов молоко уже продается за 92-99 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы возмущены взлетевшими ценами на помидоры и огурцы. В некоторых магазинах они стоят 499 рублей.