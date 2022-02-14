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Более 300 человек получат 14 207 рублей по соцконтракту в Калининградской области
Общество
Более 300 человек получат 14 207 рублей по соцконтракту в Калининградской области
pixabay.com  / 

Калининград, 14 февраля. Жители региона получат по 14207 рублей за заключенные социальные контракты. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в министерстве социальной политики Калининградской области. 

«В этом году увеличился размер выплат соцконтрактов, заключенных на поиск работы и мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации. Контракты прошлого года проиндексированы, если они заключены в 2021 году, выплаты продолжать действовать в этом. Центр соцподдержки выполнит перерасчет за январь и февраль, начислив сумму в новом размере», — сообщают в министерстве социальной политики региона. 

Мера господдержки предназначена для одиноких граждан и семей, доход которых опустился ниже уровня прожиточного минимума. Ее цель состоит в том, чтобы помочь нуждающимся жителям Калининградской области выйти на самообеспечение. Государство выплачивает человеку деньги, а он берет на себя обязательства по прохождению обучения, трудоустройства, развитию собственного дела или подсобного хозяйства. 

Ранее ФАН сообщал, что на «ковидные» выплаты медикам в Калининграде выделено 10 млн рублей.

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россия калининград калининградская область
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