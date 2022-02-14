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Собака двое суток выла над телом хозяина в квартире в Калининградской области
Общество
Собака двое суток выла над телом хозяина в квартире в Калининградской области
pixabay.com  / 

Калининград, 14 февраля. Верный пес двое суток выл над телом умершего хозяина. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в УМВД России по Калининградской области. 

67-летний мужчина скончался в городе Советске. Вой его собаки услышали соседи, которые были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Дверь им никто так и не открыл. 

Квартиру вскрывал директор управляющей компании совместно с участковым полиции, сотрудники МЧС оказывали им содействие. Внутри была обнаружена собака, сидевшая возле тела мужчины. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Были назначены экспертизы с целью установления точных причин произошедшего. 

Ранее ФАН сообщал о подобном инциденте, когда в Калининграде пес не захотел покидать место смерти своего хозяина.

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