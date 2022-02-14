Собака двое суток выла над телом хозяина в квартире в Калининградской области

Калининград, 14 февраля. Верный пес двое суток выл над телом умершего хозяина. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в УМВД России по Калининградской области.

67-летний мужчина скончался в городе Советске. Вой его собаки услышали соседи, которые были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Дверь им никто так и не открыл.

Квартиру вскрывал директор управляющей компании совместно с участковым полиции, сотрудники МЧС оказывали им содействие. Внутри была обнаружена собака, сидевшая возле тела мужчины. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Были назначены экспертизы с целью установления точных причин произошедшего.

Ранее ФАН сообщал о подобном инциденте, когда в Калининграде пес не захотел покидать место смерти своего хозяина.