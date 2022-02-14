Калининградец предложил услуги парня на 14 февраля по цене в 1000 рублей

Калининград, 14 февраля. Местный житель в День святого Валентина предложил горожанкам услуги «любовного» характера. Он разместил соответствующее объявление на Avito. За скромную сумму в одну тысячу рублей он согласился взять на себя роль сопровождающего в кинотеатр, подарить нанявшей его девушке букет цветов, сделать романтическое фото рук для Instagram.

Ситуацию прокомментировали калининградец Сергей Г. По его мнению, парень на час может помочь девушке справиться с душевными травмами, и ничего плохого в подобных предложениях он не видит.

«С одной стороны он наживается на одиноких, а с другой проверяет, будет ли спрос на услугу. Это потенциальный терапевт, помогающий одиноким дамам излечить душевные раны и восполнить недостаток любви», — сказал Сергей Г. корреспонденту ФАН.

Avito.ru / Pr Scr avito.ru

Между тем объявления, подобные калининградским, 14 февраля появились во всех городах России. Разнятся только расценки.

В Екатеринбурге, к примеру, услуги «Парня на 14 февраля» обойдутся довольно дорого. Поход в кино будет стоить полторы тысячи рублей, букет цветов — 5 тысяч, а фотография в салоне роскошного автомобиля Mitsubishi Outlander — полторы тысячи.

Avito.ru / Pr Scr avito.ru

В Челябинске молодой человек с Avito хочет получить 10 тыс. рублей за подаренный букет, а за 30 тыс. он готов даже подраться. Если дама потребует, чтобы «тумаков отвесили» ее бывшему, цена услуги вырастет. Ей потребуется выложить целых 50 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде девушка предлагает дружбу по цене 300 рублей за час. Юрист назвал подобное незаконной предпринимательской деятельностью.