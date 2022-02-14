Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 21:26
21:21
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс рассказала о неадекватном поведении Валерия Николаева во время съемок
21:19
Общество
Актриса Вера Алентова представила свою автобиографию
21:19
Весь мир
Жители ЦАР уличили «Врачей без границ» и миротворцев ООН в пособничестве боевикам
21:18
Происшествия
Взрыв случился в жилом доме в подмосковных Люберцах
21:17
Олимпийские игры 2022
Журналистка из США назвала решение CAS по Валиевой "пощечиной для чистых спортсменов"
21:15
Весь мир
Ивуарийский политик оказался на допросе после прибытия во Францию из Мали
21:15
Шоу-бизнес
Кети Топурия запечатлелась в объятиях супруга в гримерке
21:11
Политика
Удар ниже пояса: что ждет Украину, если она помешает запуску «Северного потока — 2»
21:08
Шоу-бизнес
Жена Николаева эмоционально прокомментировала новость о его пребывании в психбольнице
21:06
Украина
Обозреватель Руст: Российские военные учения обходятся Украине в 17 млрд гривен
Все новости

Калининградец предложил услуги парня на 14 февраля по цене в 1000 рублей
Общество
Калининградец предложил услуги парня на 14 февраля по цене в 1000 рублей
pixabay.com  / 

Калининград, 14 февраля. Местный житель в День святого Валентина предложил горожанкам услуги «любовного» характера. Он разместил соответствующее объявление на Avito. За скромную сумму в одну тысячу рублей он согласился взять на себя роль сопровождающего в кинотеатр, подарить нанявшей его девушке букет цветов, сделать романтическое фото рук для Instagram.

Ситуацию прокомментировали калининградец Сергей Г. По его мнению, парень на час может помочь девушке справиться с душевными травмами, и ничего плохого в подобных предложениях он не видит. 

«С одной стороны он наживается на одиноких, а с другой проверяет, будет ли спрос на услугу. Это потенциальный терапевт, помогающий одиноким дамам излечить душевные раны и восполнить недостаток любви», — сказал Сергей Г. корреспонденту ФАН. 

Калининградец предложил услуги парня на 14 февраля по цене в 1000 рублей
Avito.ru / Pr Scr avito.ru

Между тем объявления, подобные калининградским, 14 февраля появились во всех городах России. Разнятся только расценки.

В Екатеринбурге, к примеру, услуги «Парня на 14 февраля» обойдутся довольно дорого. Поход в кино будет стоить полторы тысячи рублей, букет цветов — 5 тысяч, а фотография в салоне роскошного автомобиля Mitsubishi Outlander — полторы тысячи.

Калининградец предложил услуги парня на 14 февраля по цене в 1000 рублей
Avito.ru / Pr Scr avito.ru

В Челябинске молодой человек с Avito хочет получить 10 тыс. рублей за подаренный букет, а за 30 тыс. он готов даже подраться. Если дама потребует, чтобы «тумаков отвесили» ее бывшему, цена услуги вырастет. Ей потребуется выложить целых 50 тыс. рублей. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде девушка предлагает дружбу по цене 300 рублей за час. Юрист назвал подобное незаконной предпринимательской деятельностью. 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Калининградец предложил услуги парня на 14 февраля по цене в 1000 рублей
россия калининград калининградская область
Комментировать