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Запись с камер видеонаблюдения: приезжий нарисовал нацистский символ у входа в калининградскую синагогу

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 16:47
Происшествия
Запись с камер видеонаблюдения: приезжий нарисовал нацистский символ у входа в калининградскую синагогу
kldsynagogue.com  /  Новая Калининградская синагога

Калининград, 14 февраля. Приехавший в регион ради работы барменом 25-летний мужчина нарисовал перед входом в калининградскую синагогу нацистскую свастику. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе полиции. 

«Преступный умысел возник у злоумышленника во время прогулки в компании двух девушек, которых также сопровождал его приятель. Нацистский символ он нацарапал куском камня перед входом в здание», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе полиции. 

Найти хулигана полиции удалось благодаря записям с камер «Безопасного города». Культурные, религиозные и другие охраняемые объекты в регионе находятся под круглосуточным видеонаблюдением. 

Молодой человек сообщил правоохранителям, что не испытывает враждебных чувств к представителям других народностей и нацарапал свастику под воздействием алкоголя. Сейчас он раскаивается в содеянном. В отношении него начато административное расследование. 

Ранее ФАН сообщал, что дорогу к военному мемориалу «Офицерское кладбище» под Калининградом изуродовали шлаком. Местные жители пытаются привлечь внимание к этой ситуации.

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россия калининград калининградская область
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