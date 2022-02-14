Калининград, 14 февраля. Приехавший в регион ради работы барменом 25-летний мужчина нарисовал перед входом в калининградскую синагогу нацистскую свастику. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе полиции.

«Преступный умысел возник у злоумышленника во время прогулки в компании двух девушек, которых также сопровождал его приятель. Нацистский символ он нацарапал куском камня перед входом в здание», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе полиции.

Найти хулигана полиции удалось благодаря записям с камер «Безопасного города». Культурные, религиозные и другие охраняемые объекты в регионе находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Молодой человек сообщил правоохранителям, что не испытывает враждебных чувств к представителям других народностей и нацарапал свастику под воздействием алкоголя. Сейчас он раскаивается в содеянном. В отношении него начато административное расследование.

Ранее ФАН сообщал, что дорогу к военному мемориалу «Офицерское кладбище» под Калининградом изуродовали шлаком. Местные жители пытаются привлечь внимание к этой ситуации.