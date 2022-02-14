Пассажиры вытолкали заблокировавший проезд автобус с дороги в Калининграде

Калининград, 14 февраля. Пассажиры сломавшегося автобуса вытолкали его с дороги, чтобы разблокировать проезд для других автомобилей. Уже начала собираться пробка, но калининградцы решили не дать этому явлению приобрести глобальный характер. Об этом сообщается в одном из популярных городских Telegram-каналов.

«Поломался автобус на повороте. Прислали новый, чтобы всех пассажиров можно было пересадить. Пока ждали его, грузовик, который видно на видео, решил проехать мимо, но ничего не вышло. Он не пролез, создав километровую пробку», — рассказывают жители в Сети.

Тогда пассажиры автобуса вышли, чтобы самостоятельно вытолкать транспорт с узкого участка пути. У них это получилось. Ситуацию ФАН прокомментировал горожанин Виталий В.

«Было бы здорово, если бы существовала служба, позволяющая предотвращать подобные проблемы. Нужно все-таки, чтобы кто-то оперативно оказывал помощь в подобных ситуациях», — рассказал корреспонденту ФАН горожанин Виталий В.

Ранее ФАН сообщал, что прохожие вытолкали застрявший в снегу автобус в Калининграде. Их сняли на видео.