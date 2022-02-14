Очереди грузовиков на белорусско-литовской границе мешают доставке товаров в Калининград

Калининград, 14 февраля. Огромные очереди из калининградских грузовиков скапливаются на белорусско-литовской границе. Об этом сообщили в правительстве Калининградской области.

По мнению властей, на ситуацию повлияли отголоски миграционного кризиса в Белоруссии. К тому же литовская сторона перешла на новые формы деклараций. Это существенно замедляет процесс досмотра перевозимого груза.

«Ситуация, в которой оказались наши перевозчики, очень непростая. Здесь совпали несколько факторов, затрудняющих движение. Во-первых, отголоски «миграционного» кризиса на границе Белоруссии с Польшей — один пункт пропуска по-прежнему закрыт, остальные работают с усиленным режимом контроля, соответственно, часть грузов распределилась по остальным пунктам пропуска на транспортных путях в Европу. Во-вторых, на белорусско-польской границе досмотр также осуществляется в усиленном режиме, и пункты пропуска не вышли на «докризисные» показатели. И в-третьих, с 8 февраля литовская таможня перешла на новые формы деклараций, что потребовало существенной адаптации как со стороны перевозчиков (многие были просто захвачены врасплох), так и со стороны самих таможенных органов — наладка системы проходит до сих пор», — говорит Анна Иванова, глава калининградского правительственного Агентства по международным и межрегиональным связям.

gpk.gov.by / Пресс-служба правительства Калининградской области

К 11 февраля часть пунктов пропуска с литовской стороны не достигли даже 50% от своей пропускной способности. Проблемы есть и на белорусской таможне.

«Правительство области проводит консультации с нашими посольствами в Белоруссии и Литве, для взаимодействия с партнерами по данной проблемной ситуации. Литовская сторона проинформирована о наличии накопленных очередей — по сведениям от сопредельной стороны, работы по отладке таможенной системы должны завершиться 15 февраля», — рассказала глава Агентства по международным и межрегиональным связям в Калининграде Алла Иванова.

Согласно информации белорусских пограничников, больше всего фур находится на у территории Патерниеки (Григоровщина). Отмечается, что с пятницы по воскресенье через латвийские пункты пропуска, к примеру, грузовой транспорт въезжал без задержек.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде сняли на видео дрифтующий грузовик. Водитель большегруза отправил машину в управляемый занос.