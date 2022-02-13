Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 22:22
22:22
Олимпийские игры 2022
Тутберидзе высказалась о возможном лишении России золота на фоне допинг-скандала с Валиевой
22:18
Происшествия
ДТП с автобусом произошло на Комендантском проспекте
22:03
Общество
Дорогу к военному мемориалу «Офицерское кладбище» под Калининградом изуродовали шлаком
22:00
Шоу-бизнес
Актер Алексей Фокин: «Я устал от положительных героев и попросил роль маньяка»
21:58
Происшествия
Два кота заживо сгорели в доме на улице Демьяна Бедного
21:51
Политика
Политолог Дудкин указал, как Киев превращает «нормандские» переговоры в фарс
21:50
Политика
Зеленский с Байденом обсудили Россию и новые санкции во время телефонной беседы
21:49
Политика
Постпред России при ООН Полянский: Запад продолжит снабжать Киев летальным вооружением
21:47
Происшествия
Человек упал на пути Кольцевой линии московского метро
21:43
Общество
Композитор и дирижер Борис Базуров ушел из жизни в возрасте 62 лет
Все новости

Дорогу к военному мемориалу «Офицерское кладбище» под Калининградом изуродовали шлаком
Общество
Дорогу к военному мемориалу «Офицерское кладбище» под Калининградом изуродовали шлаком
telegram.com  /  pr scr telegram.com

Калининград, 13 февраля. На дороге к одному из самых крупных мемориальных комплексов Калининградской области, расположенном на улице Героев в поселке Славинск, раскатали шлак. Об этом сообщает местная жительница Валентина В. в одном из популярных городских Telegram-каналов. 

По ее словам, шлак чрезвычайно вреден для здоровья. Кроме того, дорогу в ее поселке он превратил в грязное месиво. 

«Эта дорога ведет к мемориальному комплексу «Офицерское кладбище». Раньше он выглядел, как на фотографии, а теперь к нему даже пройти нельзя!» — рассказала жительница поселка Славинск в Сети. 

Она уверена, что «Офицерское кладбище» — мировая достопримечательность. Варварское отношение к памятнику она считает настоящим святотатством.

«На него приезжали посмотреть с разных уголков не только Калининградской области, но и России, мира. Много кто находит там своих близких, которые погибли во времена Великой Отечественной войны, а сейчас подъезд к памятнику находится в ужасном состоянии», — рассказала жительница поселка Славинск корреспонденту ФАН.

Она надеется привлечь внимание общественности и властей к состоянию мемориального комплекса. По ее словам, жители улицы Героев в поселке очень надеются на помощь в исправлении этой ситуации.

Ранее ФАН сообщал, что житель Приморья попал под суд за осквернение Вечного огня в Уссурийске. Помимо всего прочего, у него в крови обнаружили алкоголь. 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дорогу к военному мемориалу «Офицерское кладбище» под Калининградом изуродовали шлаком
россия калининград калининградская область
Комментировать