Дорогу к военному мемориалу «Офицерское кладбище» под Калининградом изуродовали шлаком

Калининград, 13 февраля. На дороге к одному из самых крупных мемориальных комплексов Калининградской области, расположенном на улице Героев в поселке Славинск, раскатали шлак. Об этом сообщает местная жительница Валентина В. в одном из популярных городских Telegram-каналов.

По ее словам, шлак чрезвычайно вреден для здоровья. Кроме того, дорогу в ее поселке он превратил в грязное месиво.

«Эта дорога ведет к мемориальному комплексу «Офицерское кладбище». Раньше он выглядел, как на фотографии, а теперь к нему даже пройти нельзя!» — рассказала жительница поселка Славинск в Сети.

Она уверена, что «Офицерское кладбище» — мировая достопримечательность. Варварское отношение к памятнику она считает настоящим святотатством.

«На него приезжали посмотреть с разных уголков не только Калининградской области, но и России, мира. Много кто находит там своих близких, которые погибли во времена Великой Отечественной войны, а сейчас подъезд к памятнику находится в ужасном состоянии», — рассказала жительница поселка Славинск корреспонденту ФАН.

Она надеется привлечь внимание общественности и властей к состоянию мемориального комплекса. По ее словам, жители улицы Героев в поселке очень надеются на помощь в исправлении этой ситуации.

Ранее ФАН сообщал, что житель Приморья попал под суд за осквернение Вечного огня в Уссурийске. Помимо всего прочего, у него в крови обнаружили алкоголь.