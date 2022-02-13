Дети обнаружили скелет женщины в парке Юрия Гагарина в Калининграде

Калининград, 13 февраля. Маленькие дети обнаружили человеческие кости в парке Юрия Гагарина. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

«Следователи произвели осмотр места происшествия. Рядом с костными останками человека были обнаружены предметы женской одежды и личные вещи», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь регионального Следственного комитета Наталья Гацко.

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Предполагается, что они принадлежат пропавшей калининградке 1933 года рождения, которая находилась в розыске с лета 2021 года. Организована доследственная проверка, назначены соответствующие экспертизы.

Ранее ФАН сообщал, что СК возбудил дело о мошенничестве на 10 млн рублей против адвокатов и жителя Калининграда. Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.