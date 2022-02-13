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Дети обнаружили скелет женщины в парке Юрия Гагарина в Калининграде

Происшествия
Дети обнаружили скелет женщины в парке Юрия Гагарина в Калининграде
telegram.com  /  pr scr telegram.com

Калининград, 13 февраля. Маленькие дети обнаружили человеческие кости в парке Юрия Гагарина. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области. 

«Следователи произвели осмотр места происшествия. Рядом с костными останками человека были обнаружены предметы женской одежды и личные вещи», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь регионального Следственного комитета Наталья Гацко. 

Дети обнаружили скелет женщины в парке Юрия Гагарина в Калининграде
telegram.com / pr scr telegram.com

Предполагается, что они принадлежат пропавшей калининградке 1933 года рождения, которая находилась в розыске с лета 2021 года. Организована доследственная проверка, назначены соответствующие экспертизы. 

Ранее ФАН сообщал, что СК возбудил дело о мошенничестве на 10 млн рублей против адвокатов и жителя Калининграда. Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

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