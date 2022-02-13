Грабителя супермаркета задержала Росгвардия под Калининградом

Калининград, 13 февраля. Сотрудники Росгвардии не дали жителю Светлогорска ограбить супермаркет. Им поступило сообщение о хищении товара, и силовики оперативно выехали на место преступления. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Противоправные действия были пресечены при попытке злоумышленника покинуть торговую точку. 46-летний житель Светлогорска собирался нанести материальный ущерб супермаркету на общую сумму около 5000 рублей», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе Росгвардии.

Уточняется, что злоумышленник из Калининградской области положил в пакет мясные изделия и несколько бутылок спиртного. Платить он даже не собирался, хотел просто пронести все через кассу. Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Ранее ФАН сообщал, что похитителей ореховой пасты, шоколада и закусок в Калининграде задержали росгвардейцы. В общей сложности силовики совершили около 30 выездов.