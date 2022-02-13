Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 17:52
17:52
Происшествия
Четырех высокопоставленных сотрудников Минобороны Азербайджана арестовали в Баку
17:50
Общество
Специалисты Pancreatic Cancer UK назвали признак рака, который появляется во время еды
17:49
Общество
Сын Шахназарова прокомментировал сообщение о судебном разбирательстве режиссера с дочерью
17:47
Политика
Посол России Борисенко сообщил об активном наращивании связей между Москвой и Каиром
17:46
Олимпийские игры 2022
Большунов поблагодарил лыжников и тренеров сборной России после победы в эстафете на ОИ
17:46
Весь мир
Ирак планирует увеличить число танковых бригад за счет новых контрактов с Россией
17:45
Общество
Врач-диетолог Соломатина указала на пользу какао и зеленого чая при похудении
17:44
Наука
Найденный в янтаре таракан возрастом 100 миллионов лет мог вести дневной образ жизни
17:43
Олимпийские игры 2022
Конькобежка Голикова завоевала бронзу Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров
17:43
Общество
Врач-терапевт Голубкова рекомендовала принимать магний и кальций для восстановления ногтей
Все новости

Грабителя супермаркета задержала Росгвардия под Калининградом
Происшествия
Грабителя супермаркета задержала Росгвардия под Калининградом
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 13 февраля. Сотрудники Росгвардии не дали жителю Светлогорска ограбить супермаркет. Им поступило сообщение о хищении товара, и силовики оперативно выехали на место преступления. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Противоправные действия были пресечены при попытке злоумышленника покинуть торговую точку. 46-летний житель Светлогорска собирался нанести материальный ущерб супермаркету на общую сумму около 5000 рублей», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе Росгвардии. 

Уточняется, что злоумышленник из Калининградской области положил в пакет мясные изделия и несколько бутылок спиртного. Платить он даже не собирался, хотел просто пронести все через кассу. Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. 

Ранее ФАН сообщал, что похитителей ореховой пасты, шоколада и закусок в Калининграде задержали росгвардейцы. В общей сложности силовики совершили около 30 выездов. 

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Грабителя супермаркета задержала Росгвардия под Калининградом
россия калининград калининградская область
Комментировать