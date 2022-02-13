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Детская площадка превратилась в плавательную после дождя под Калининградом
Общество
Детская площадка превратилась в плавательную после дождя под Калининградом
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 13 января. Детская площадка в ЖК «Новая резиденция» города Гурьевска Калининградской области превратилась в озеро. Об этом сообщает местная жительница Надежда Н. в Instagram. 

«Вчера после дождя нас настигло недетское наводнение», — рассказывает она. 

На опубликованных ей фотографиях видно, что осадки превратили новую площадку в место, непригодное для детского отдыха и прогулок. Здесь с горки ребенок может съехать только в лужу.

Ситуацию для ФАН прокомментировала горожанка Надежда Т. Проблемы ЖК «Новая резиденция» будут только усугубляться, считает она. 

«Эти дома построены на болотах! Старожилы знают, что оно оттуда никуда не делось. Со временем положение этого района должно только ухудшиться. Воде уходить некуда, она и летом там стоит после небольших дождей», — рассказала корреспонденту ФАН горожанка Надежда Т. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области взлетели цены на огурцы и помидоры. По крайней мере, так считают местные жители. 

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