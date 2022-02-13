Снегоуборочная машина протаранила микроавтобус под Калининградом

Калининград, 13 февраля. Снегоуборочная машина въехала в микроавтобус Сitroen. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

«По предварительным данным, на автодороге «Приморское кольцо» водитель 1977 года рождения, управляя снегоуборочной машиной, осуществлял чистку технической полосы и совершил наезд на припаркованный автомобиль марки Сitroen», — рассказали в ГИБДД.

Водитель Сitroen 1963 года рождения в это время ремонтировал свою машину. С места ДТП он был доставлен в БСМП Калининграда с травмами.

«Может, на снегоуборщике уснули? Платить не хотят, вот люди и сидят за рулем бессменно…» — сказала о ситуации местная жительница Василиса В.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде такси влетело в автовышку. На месте происшествия очевидцы заметили скорую помощь.