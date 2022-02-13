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Калининградцы возмущены взлетевшими ценами на помидоры и огурцы
Экономика
Калининградцы возмущены взлетевшими ценами на помидоры и огурцы
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Калининград, 13 февраля. Местные жители шокированы резким увеличением цен на помидоры и огурцы. Об этом они сообщают в социальных сетях. 

«Опять выросла стоимость помидоров! Когда начнут увеличиваться зарплаты? На тысячу рублей уже даже еды нормальной не купить в магазине» — говорит корреспонденту ФАН горожанин Евгений В. 

Калининградцы возмущены взлетевшими ценами на помидоры и огурцы
instagram.com / Pr Scr instagram.com

Цена за килограмм томатов в Калининграде достигла 499 рублей. Огурцы тоже сильно подорожали. Горожане говорят об увеличении стоимости до 399 рублей. 

«В Spar огурцы ТХС вчера видела за 399 рублей. Я по такой цене их не буду покупать принципиально», — говорит местная жительница Валерия Ж. 

Некоторые калининградцы сообщают, что цены на огурцы разнятся в разных торговых точках. Они видели их и по 200 рублей, и по 250. В популярной городской сети Spar в зависимости от сорта огурцы можно приобрести за 350 рублей или 200 рублей. 

Согласно данным Калининградстата, средняя цена на помидоры во второй половине января составила 199,49. Меньше чем за месяц она выросла на 3,81 рубля. Цена огурцов уменьшилась с 205,98 до 200,50 рублей. 

Ранее ФАН сообщал, что темпы инфляции в России ускорились до 8,73%. Больше всего в январе подорожала капуста (+15%), огурцы (+13,3%) и помидоры (+12,7%).

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