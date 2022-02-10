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Актер Милош Бикович приедет в Калининград на премьеру фильма со своим участием
Общество
Актер Милош Бикович приедет в Калининград на премьеру фильма со своим участием
Кадр из фильма «Лёд»  / 

Калининград, 10 февраля. Популярный актер Милош Бикович приедет в Калининградскую область на премьерный показ фильма «Хочу замуж» со своим участием. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в региональной «Фестивальной дирекции». 

«Картину также представят режиссер проекта Софья Карпунина, продюсеры Алена Кремер и Георгий Шабанов», — рассказала корреспонденту ФАН руководитель «Фестивальной дирекции» Ольга Каверзина. 

Создатели проекта «Хочу замуж» отмечают, что регион очень подходит для съемок романтической кинокартины. Они с удовольствием окунулись в его атмосферу и готовы демонстрировать результаты своей работы.

Предварительный показ фильма проводится только в Калининграде. В министерстве культуры и туризма региона надеются, что проект с участием популярных артистов привлечет в город влюбленных.

Показ кино пройдет в курортном городе Светлогорск в концертном зале «Янтарь-холл». Вход сделают бесплатным, однако предварительно нужно будет зарегистрироваться на сайте festdir.ru.

Ранее ФАН сообщал, что Кристина Асмус ждет выхода фильма «Хочу замуж» со своим участием.

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россия калининград калининградская область
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