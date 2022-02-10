Вооруженный ножом мужчина ограбил алкомаркет в Калининграде

Калининград, 10 февраля. Пьяный местный житель зашел в местный магазин, разгромил витрину, угрожая ножом продавцу, забрал пачку сигарет. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Кассир нажала тревожную кнопку. Нарушителя общественного спокойствия задержали по горячим следам.

«Совместными усилиями патрульные постовые и сотрудники ЧОП «Балтийские медведи» не дали сбежать вооруженному налетчику. Злоумышленник попытался оказать сопротивление, но был обезврежен и закован в наручники», — рассказали в пресс-службе полиции Калининграда.

Грабителя доставили в отдел для разбирательств. Оказалось, что он имеет многочисленные судимости за имущественные преступления и просто проживает неподалеку. Сейчас он в СИЗО.

Ранее ФАН сообщал, что посетитель кафе в Калининградской области устроил драку после требований угостить спиртным. Администратор нажала тревожную кнопку.