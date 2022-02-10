СК возбудил дело о мошенничестве на 10 млн рублей против адвокатов и жителя Калининграда

Калининград, 10 февраля. Московский адвокат и местный житель предложили жене обвиняемого в организации ОПГ «решить проблему» за 10 млн рублей и оказались в следственном изоляторе. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), обвиняется также участвующая в сговоре 52-летняя адвокат из Калининграда.

По версии следствия, преступники узнали, что 47-летнего калининградца обвиняют в организации преступного сообщества и производстве немаркированного алкоголя. Мужчина находился под стражей. Его жену попытались уверить, что меру пресечения можно изменить на домашний арест посредством дачи взяток следователям.

«Обвиняемые, руководствуясь корыстными побуждениями, ввели в заблуждение супругу обвиняемого, сообщив женщине о том, что за денежное вознаграждение в сумме 10 млн рублей, которые, якобы, предназначаются должностным лицам правоохранительных органов, мера пресечения в отношении ее мужа будет изменена на домашний арест. Злоумышленники таковой возможностью не располагали и намеревались оставить полученные деньги себе», — рассказывают в Следственном комитете.

7 февраля жена обвиняемого передала средства 61-летнему адвокату одной из Московских специализированных коллегий и 48-летнему местному жителю в калининградском кафе. Их взяли с поличным и чуть позже их заключили под стражу. До 7 апреля они будут находиться в следственном изоляторе. Их калининградской коллеге, также участвовавшей в сговоре, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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