Калининград, 10 февраля. Прокуратура города Калининграда прекратила деятельность клуба «Завод», хозяин которого обвиняется в избиении известного актера Павла Прилучного. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

К работе заведения возникли претензии у группы местных жителей с улицы Ялтинской. Они коллективно обратились к прокурору Ленинградского района, указав на то, что в клубе не соблюдаются требования пожарной безопасности. Последний направил в суд исковое заявление о приостановлении деятельности увеселительного заведения.

«Декларация пожарной безопасности в установленном порядке не зарегистрирована, инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям, проезд к зданию перекрыт пластиковыми бочками и др.» — рассказывают в прокуратуре.

Корреспонденту ФАН стало известно, что деятельность клуба «Завод» возмущала местных жителей также потому, что в заведении было очень шумно по ночам. Они неоднократно пытались наладиться диалог с его хозяином Владимиром Семеновым, но ситуация не менялась, хоть он и обещал установить специальные шумовые панели. В конце концов из-за ставших регулярными проверок вечеринки на улице Ялтинской прекратились.

Ранее ФАН сообщал, что избивший Павла Прилучного хозяин калининградского клуба «Завод» госпитализирован в одну из местных больниц. Актер требует с него 4,5 млн рублей, проблемы со здоровьем у него начались перед заседанием по делу.