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Человеческий череп найден на пляже Куршской косы
Происшествия
Человеческий череп найден на пляже Куршской косы
vk.com  /  Пресс-служба национального парка Куршская коса

Калининград, 9 февраля. В километре от экологической тропы «Росситенский лес» на Куршской косе был обнаружен череп человека. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе национального парка. 

«В районе поселка Рыбачий череп увидел наш сотрудник. Он обратился в полицию, был составлен протокол, находку забрали», — рассказали корреспонденту ФАН. 

В национальном парке считают, что останки могло вынести на берег из-за штормов. В регионе сильный ветер также разрушил променады. 

Ранее ФАН сообщал, что Куршскую косу затопило после ураганов в Калининграде. Власти уже ищут подрядчиков для ремонта дороги. 

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