Человеческий череп найден на пляже Куршской косы

Калининград, 9 февраля. В километре от экологической тропы «Росситенский лес» на Куршской косе был обнаружен череп человека. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе национального парка.

«В районе поселка Рыбачий череп увидел наш сотрудник. Он обратился в полицию, был составлен протокол, находку забрали», — рассказали корреспонденту ФАН.

В национальном парке считают, что останки могло вынести на берег из-за штормов. В регионе сильный ветер также разрушил променады.

Ранее ФАН сообщал, что Куршскую косу затопило после ураганов в Калининграде. Власти уже ищут подрядчиков для ремонта дороги.