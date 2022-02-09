Солнечные батареи для генерации электричества в подъезде установили на доме в Калининграде

Калининград, 9 февраля. В ходе капремонта на фасаде одного из домов Калининграда были установлены солнечные батареи. Они будут генерировать электричество для освещения в подъезде. Об этом корреспонденту ФАН рассказал генеральный директор регионального Фонда капитального региона Олег Туркин.

«Идея о монтаже солнечных панелей к нам пришла в ходе реализации программных мероприятий губернатора Антона Андреевича Алиханова по развитию в Калининградской области зеленых технологий, в том числе зеленой энергетики. Мы за счет средств из областного бюджета выполнили работы по установке 16 метров квадратных солнечных панелей. Это первая практика в стране, когда в ходе капитального ремонта многоквартирного жилого дома реализуются подобные мероприятия. Мы установили эти солнечные панели на фасаде дома, в этом же году проведем работы по устройству вентилируемого фасада и обновим материалы на кровле», — сообщил корреспонденту ФАН генеральный директор Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин.

По его словам, солнечные батареи почти не изнашиваются, а за освещение подъезда жители дома платить больше не будут. Это позволит сделать счет за коммунальные услуги меньше.

«Солнечные панели служат больше 50 лет, при этом в течение 30 лет их КПД снизится всего лишь до 80%. После того как солнечная панель была смонтирована, мы подключили ее в систему общедомового энергопотребления и сейчас вырабатываемого электричества будет достаточно для того, чтобы покрыть затраты по общедомовым нуждам по освещению подъездов», — рассказал корреспонденту ФАН генеральный директор Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин.

Ранее ФАН сообщал, что Китай предложил США снизить пошлины на солнечные батареи ради экологии. Нормальный порядок торговли фотоэлектрическими элементами в Пекине считают нарушенным.