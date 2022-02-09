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Трясущегося от холода и голода щенка держат на балконе в Калининградской области

Общество
Трясущегося от холода и голода щенка держат на балконе в Калининградской области
vk.com  /  Подслушано в Советске / ПВС

Калининград, 9 февраля. Жительница города Советска ночами держит на своем балконе щенка. Об этом рассказал горожанин в одном из популярных пабликов в социальной сети. По его словам, животное явно боится людей, страдает от холода и голода. 

Трясущегося от холода и голода щенка держат на балконе в Калининградской области
vk.com / Подслушано в Советске / ПВС

На ситуацию уже обратили внимание местные зоозащитники. Представители организации Green Vision пытались связаться с хозяйкой, но успеха не добились, хоть и увидели балкон, на котором вынужденно обитает собака. Они считаю подобное отношение к животным неприемлемым и утверждают, что пес живет в сырости. 

«Я трогал эту подстилку, она мокрая насквозь, и в любом случае, хоть собака и на пол ночи закрыта на балконе, это издевательство», — рассказал ФАН представитель Green Vision. 

Корреспонденту ФАН удалось связаться с владелицей щенка. От подробных комментариев она отказалась, заявив, что за собакой ухаживают подобающим образом. 

«Она живет в хороших условиях», — сказала ФАН жительница Советска Виктория Г. 

Эту точку зрения опровергают соседи. По их словам, щенок часто оказывается на балконе и проводит там целые часы. Они наблюдают за его страданиями довольно давно. 

«Хозяйка говорит, что собака сидит на балконе полчаса, пока она убирается, но это неправда. Я часто выгуливаю там своего пса и регулярно вижу этого щенка на балконе», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Ольга Ю. 

В организации Green Vision намерены все-таки решить проблему. Сегодня вечером собаку хотят изъять, чтобы найти ей хорошую семью. По мнению представителей Green Vision, нельзя допускать подобного отношения к животным. 

«Раз она уже откликнулась, выходит на связь эта женщина, сегодня вечером мы к ней поедем. У меня есть знакомый с полиции, будем решать этот вопрос, потому что я не верю, что раз шумиха поднялась, она начнет за собакой ухаживать или попытается изменить ситуацию. Скорее всего она или выкинет ее, или просто пес будет в каком-то другом месте в сырости спать», — сообщили ФАН в Green Vision. 

Пса намерены изъять у хозяйки, хочет она этого или нет. Новый уютный дом животное обретет совсем скоро.  

«В любом случае у таких людей нужно собаку изымать и пристраивать в нормальные руки. Хоть она и пишет, что не издевается над животных, факт был, поэтому мы поедем и будем разговаривать. Либо добровольно, либо недобровольно пусть отдает собаку, потому что ей она точно не нужна», — сказали корреспонденту ФАН в Green Vision. 

Ранее ФАН сообщал, что пенсионерка из Петербурга лишила конечностей свою собаку. Об этом рассказал очевидцы. 

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