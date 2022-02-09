Похитителей ореховой пасты, шоколада и закусок задержала Росгвардия в Калининграде

Калининград, 9 февраля. Служащие Росгвардии задержали в Калининграде похитителей ореховой пасты, шоколада, сыров и колбас. Они совершили более 30 выездов и предотвратили попытки краж, сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства.

Благодаря силовикам 40-летний калининградец не смог вынести из магазина 8 упаковок ореховой пасты и 17 плиток шоколада. Его удалось задержать на выходе.

29-летняя девушка хотела украсть бутылку виски на улице Автомобильной, но и ей это не удалось. Она была поймана.

На Куйбышева на полках супермаркета остались целы шесть палок колбасы. В магазине на улице Красносельской местному жителю не удалось похитить три упаковки сыра.

Нарушители общественного порядка были доставлены в отделения полиции. На всех составили административные протоколы.

Ранее ФАН сообщал, что росгвардейцы вынесли инвалида из загоревшегося дома в Курганской области. Ему была оказана первая помощь.