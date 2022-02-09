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Мужчина под Калининградом упал в воду и погиб
Происшествия
Мужчина под Калининградом упал в воду и погиб
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области

Калининград, 9 февраля. Тело мужчины с признаками утопления в воде нашли спасатели МЧС в Зеленоградской районе, между поселками Кострово и городом Приморск. Организована проверка СУ СК России по Калининградской области, сообщили корреспонденту ФАН.

«Личность погибшего установили, им оказался житель поселка Кострово. Он упал в воду на глазах рыбаков, которые находились на противоположном берегу реки, и выбраться из нее самостоятельно не смог», — рассказали корреспонденту ФАН в Следственном комитете. 

Мужчина погиб. Ему было 27 лет. После осмотра места происшествия следователи не нашли признаков, указывающий на насильственный характер его смерти. 

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде разыскивают 14-летнюю девочку с длинными каштановыми волосами. Она ушла из дома и не вернулась. 

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