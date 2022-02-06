Опасный для человека орнитоз птиц выявили в Калининградской области

Калининград, 6 февраля. Карантин в связи со вспышкой орнитоза у птиц в Славском и Зеленоградском районе введен в Калининградской области. На сайте правовой информации опубликован соответствующий приказ.

publication.pravo.gov.ru / Министерство сельского хозяйства Калининградской области

«Орнитоз способен вызвать у человека интоксикацию и лихорадку, поражение легких, печени и ЦНС. Опасность он представляет для той категории населения, которая по тем или иным вступает в контакт с птицами», — рассказала корреспонденту ФАН медицинский работник Эгле Щ.

Ситуацию дляпрокомментировала медик Эгле Щ. Она объяснила, кому стоит бояться заразиться.

Больных пернатых нашли в поселках Рыбачьем и Лозянках. На территории расположен клуб любителей соколиной охоты «Бусидо». Деятельность организации прекращена и возобновиться только спустя 30 дней после выявления последнего случая заболевания.

Ранее ФАН сообщал, что пользователи Сети пытались расшифровать необычное поведение птиц в небе над Кубанью. Пернатые, кружась в небе, устроили настоящее шоу.