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Опасный для человека орнитоз птиц выявили в Калининградской области
Общество
Опасный для человека орнитоз птиц выявили в Калининградской области
 /  Каждой твари по паре / Павел Глазков

Калининград, 6 февраля. Карантин в связи со вспышкой орнитоза у птиц в Славском и Зеленоградском районе введен в Калининградской области. На сайте правовой информации опубликован соответствующий приказ. 

Опасный для человека орнитоз птиц выявили в Калининградской области
publication.pravo.gov.ru / Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Ситуацию для ФАН прокомментировала медик Эгле Щ. Она объяснила, кому стоит бояться заразиться. 

«Орнитоз способен вызвать у человека интоксикацию и лихорадку, поражение легких, печени и ЦНС. Опасность он представляет для той категории населения, которая по тем или иным вступает в контакт с птицами», — рассказала корреспонденту ФАН медицинский работник Эгле Щ. 

Больных пернатых нашли в поселках Рыбачьем и Лозянках. На территории расположен клуб любителей соколиной охоты «Бусидо». Деятельность организации прекращена и возобновиться только спустя 30 дней после выявления последнего случая заболевания. 

Ранее ФАН сообщал, что пользователи Сети пытались расшифровать необычное поведение птиц в небе над Кубанью. Пернатые, кружась в небе, устроили настоящее шоу. 

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