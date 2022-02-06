Скончался известный калининградский режиссер Виталий Котовский

Калининград, 6 февраля. Известный в регионе режиссер Виталий Котовский скончался на 73 году жизни. Об этом корреспонденту ФАН сообщил бывший коллега усопшего Петр Ш.

«Знал Виталия, работал на его программах оператором, в частности на «Все о кино», которую вел Игорь Савостин. К выбору тем, идей для проектов Котовский подходил крайне нестандартно, также потрясающе талантливо все реализовывал. Светлая память!» — рассказал корреспонденту ФАН Петр Ш.

За долгие годы работы Виталий Котовский выпустил сотни сюжетов, массу программ и приобрел множество замечательных друзей, которые вспоминают его как невероятно преданного, интеллигентного человека. Прощание со звездой регионального телевидения пройдет 7 февраля в ритуальном зале на улице Невского.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде скончался известный тренер по спортивной гимнастике Владимир Кинах. Он был преподавателем ведущего городского университета — БФУ им. Канта.