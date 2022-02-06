Тренер Игнашевич устроил бой с тортами на сборах футболистов калининградской «Балтики»

Калининград, 6 февраля. Тренер футбольной команды «Балтика» Игнашевич устроил свои подопечным бой тортами. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Instagram.

«Вечерний квиз команды на втором учебно-тренировочном сборе в Турции завершился бойней, которую устроил главный тренер балтийцев Сергей Игнашевич», — сказано в Сети.

Футболисты вымазались в сладком с ног до головы. Смеясь, они кидали друг в друга десертами и оскальзывались в их остатках. Команде явно подняли настроение.

Старания тренера оценили калининградцы. От «Батики» они ждут только побед.

«Он лучший. После тяжелой работы ребятам необходимо получить положительные эмоции», — говорит местный житель Денис Ш. «Сплочение коллектива — одна из главных задач. Игнашевич то уж должен привести команду к успеху и научить наших футболистов работать, а не то расплатится в том числе и за работу своего уволенного предшественника», — сказал корреспонденту ФАН горожанин Виталий Ж.

Ранее ФАН сообщал, что видео с подвигом капитана калининградской «Балтики» набрало 2 млн просмотров в TikTok. Он забил гол.